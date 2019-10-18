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  • Гривна после падения подскочила перед выходными: официальный курс на 18 октября
18 октября 2019, пятница, 06:00 614
Экономика 2019-10-18T06:00:02+03:00
Українські Новини
Гривна после падения подскочила перед выходными: официальный курс на 18 октября

Гривна после падения подскочила перед выходными: официальный курс на 18 октября

Курс гривны, Курс валют, курс доллара
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 октября, на 10,13 коп. до 24,7339 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 октября, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3165,2153
100 долларов США 2473,3852
100 швейцарских франков 2500,8398
1000 иен 227,5203
10 российских рублей 3,8638
100 евро 2748,673

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году. А Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

Также в то время, как НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 октября, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD, банкиры прогнозируют курс гривны в ноябре в коридоре 25-26,5 UAH/USD.

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