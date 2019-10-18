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18 октября 2019, пятница, 20:00 224
Экономика 2019-10-18T20:00:05+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке рухнула сразу на 24 копейки

Гривна на межбанке рухнула сразу на 24 копейки

Курс гривны, Курс валют, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 11 коп. в пятницу снизился на 24 коп. до 25,11 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,99-25,04 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 25,03-25,07 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,09-25,13 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,42% с 27,72 UAH/USD до 25,11 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18-20 октября, на 10,13 коп. до 24,7339 UAH/USD.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году. А Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

Тем временем в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 октября на 10,30 коп. до 25,0865 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,98 коп. до 24,6910 UAH/USD.

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