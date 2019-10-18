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18 октября 2019, пятница, 11:14 106
Финансы 2019-10-18T11:15:08+03:00
Українські Новини
Курс рубля взлетел в киевских обменниках перед выходными

Курс рубля взлетел в киевских обменниках перед выходными

курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

В пятницу, 18 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 16 октября, вырос на 2 копейки и составляет 3,45 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 5 копеек и составляет 3,95 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,45 3,95
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, курс доллара и евро взлетел в обменниках перед выходными, а гривна после падения подскочила перед выходными: официальный курс на 18 октября. 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году. А Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

Также в то время, как НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 октября, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD, банкиры прогнозируют курс гривны в ноябре в коридоре 25-26,5 UAH/USD.

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