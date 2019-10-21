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21 октября 2019, понедельник, 08:48 543
Общество 2019-10-21T09:33:56+03:00
Українські Новини
Украинские дороги накрыло туманом: ГосЧС объявила первый уровень опасности

Украинские дороги накрыло туманом: ГосЧС объявила первый уровень опасности

Киев, Украина, Погода, Туман, ГосЧС
Туман
Туман

Из-за пасмурной погоды сильного тумана в Киеве сильно ограничена видимость, в том числе и на проезжей части, передает Укргидрометцентр. Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям призывает водителей быть бдительными.

"В ближайший час с продолжением в первой половине дня 21 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, специалисты рекомендуют водителям придерживаться правил управления автомобилем во время тумана и не превышать скорось для избежания аварийной ситуации на дороге. Пешеходам и велосипедистам также стоит быть внимательными и следить за движением.

Ранее синоптик предупредила о спаде температуры из-за мощного антициклона по всей Украине, хотя на начало недели Гидрометеорологический центр передавал солнце и летнюю погоду с температурой выше 20 градусов тепла.

Также по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, "бабье лето" в Киеве побило два температурных рекорда.

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