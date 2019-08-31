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31 августа 2019, суббота, 12:37 183
Президент 2019-08-31T12:37:36+03:00
Українські Новини
Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017

Зеленский возобновил в должности главу райадминистрации в Киевской области, которого уволил Порошенко в 2017

Президент Владимир Зеленский возобновил в должности председателя Кагарлыкской районной государственной администрации Киевской области Виктора Коляду.

Об этом говорится в распоряжении Президента №313, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжению, Коляда возобновлен в должности в связи с решением Верховного суда от 15 августа 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, 1 сентября 2017 года Порошенко уволил председателя Кагарлыкской райадминстрации Виктора Коляду. Он был уволен в соответствии с ч. 10 ст. 118 Конституции, которая гласит, что если недоверие председателю райадминистрации выразили две трети депутатов, Президент принимает решение об отставке председателя.

Тем временем Президент Владимир Зеленский уволил 16 председателей районных государственных администраций в Днепропетровской области.

Ранее Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области, назначенных Порошенко, также е Зеленский уволил 12 председателей районных государственных администраций в Черкасской области. 

Больше новостей о: Владимир Зеленский председатели райадминистраций Виктор Коляда

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