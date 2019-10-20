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20 жовтня 2019, неділя, 11:33 274
Політика 2019-10-20T12:03:30+03:00
Українські Новини
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку

Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку

Київська ОДА, Михайло Бно-Айріян, Київська обласна державна адміністрація
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян

Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Зокрема, Бно-Айріян опублікував свою заяву про відставку, інші подробиці він не уточнив.

Фото: Фейсбук/Михайло Бно-АйріянФото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айрияна. 35-річний Бно-Айріян раніше обіймав посаду заступника директора національної енергетичної компанії "Укренерго".

Раніше 3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку.

Також влітку Зеленський призначив в. о. глави Одеської обладміністрації.

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