Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку

Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. Зокрема, Бно-Айріян опублікував свою заяву про відставку, інші подробиці він не уточнив. Фото: Фейсбук\/Михайло Бно-Айріян Як повідомляли Українські Новини, 10 липня Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айрияна. 35-річний Бно-Айріян раніше обіймав посаду заступника директора національної енергетичної компанії "Укренерго". Раніше 3 заступників голови Львівської обладміністрації подали у відставку. Також влітку Зеленський призначив в. о. глави Одеської обладміністрації.