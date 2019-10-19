Макрон заблокировал переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита Европейского Союза в Брюсселе выступил против начала переговорного процесса с Албанией и Северной Македонией относительно их вступления в ЕС. Об этом пишет DW.

Также во время шестичасовой дискуссии против начала переговоров именно с Албанией выступили Нидерланды и Дания. На саммите Франция также настаивала на необходимости реформирования процесса приема новых членов в ЕС.

Позиция Макрона вызвала резкую критику со стороны многих участников саммита. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление из-за позиции Парижа, хотя и подтвердила необходимость реформирования процесса приема в ЕС.

На данный момент, вероятно, вопрос о вступлении Албании и Северной Македонии к ЕС переносится на начало 2020 года. Тогда в Загребе состоится очередной саммит Евросоюза, на котором могут поднять этот вопрос.

Как сообщали Українські Новини, Македония официально "исчезла", появилась Северная Македония. Также Украина договорилась о "безвизе" с Северной Македонией. Ранее Албания присоединились к продлению санкций ЕС против РФ.