Украина договорилась с Северной Македонией о "безвизе"

Украина договорилась с Северной Македонией о безвизовом режиме на постоянной основе.\r\nОб этом сообщила посол Украины в Северной Македонии Наталия Задорожнюк, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное соглашение о безвизе на постоянной основе", - написала она.\r\nПосол подчеркнула, что больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Македония официально "исчезла", появилась Северная Македония.\r\nТем временем, более двух миллионов украинцев воспользовались безвизом с начала действия.\r\nТакже украинцы смогут находиться в Уругвае без виз до 90 дней.