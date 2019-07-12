Украина договорилась с Северной Македонией о "безвизе"

Украина договорилась с Северной Македонией о безвизовом режиме на постоянной основе.

Об этом сообщила посол Украины в Северной Македонии Наталия Задорожнюк, передают Українськi Новини.

"Сегодня вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное соглашение о безвизе на постоянной основе", - написала она.

Посол подчеркнула, что больше нет необходимости пролонгировать существующее соглашение ежегодно.

Как сообщали Українськi Новини, Македония официально "исчезла", появилась Северная Македония.

Тем временем, более двух миллионов украинцев воспользовались безвизом с начала действия.

Также украинцы смогут находиться в Уругвае без виз до 90 дней.