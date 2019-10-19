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19 жовтня 2019, субота, 22:54 6
Європа 2019-10-19T22:59:14+03:00
Українські Новини
Макрон заблокував переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз

Макрон заблокував переговори про вступ Албанії та Північної Македонії в Євросоюз

Еммануель Макрон, Євросоюз, Північна Македонія, Албанія

Президент Франції Еммануель Макрон під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі виступив проти початку переговорного процесу з Албанією і Північної Македонією щодо їх вступу до ЄС. Про це пише DW.

Також під час шестигодинної дискусії проти початку переговорів саме з Албанією виступили Нідерланди та Данія. На саміті Франція також наполягала на необхідності реформування процесу прийому нових членів до ЄС.

Позиція Макрона викликала різку критику з боку багатьох учасників саміту. Зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль через позицію Парижа, хоча і підтвердила необхідність реформування процесу прийому в ЄС.

На даний момент, ймовірно, питання про вступ Албанії та Північної Македонії до ЄС переноситься на початок 2020 року. Тоді у Загребі відбудеться черговий саміт Євросоюзу, на якому можуть підняти це питання.

Як повідомляли Українські Новини, Македонія офіційно "зникла", з'явилася Північна Македонія. Україна домовилася про "безвіз" з Північної Македонією. Раніше Албанія приєдналися до продовження санкцій ЄС проти РФ.

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