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30 сентября 2019, понедельник, 14:40 1736
Политика мира 2019-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
В октябре еще две страны присоединятся к Евросоюзу, - Вloomberg

В октябре еще две страны присоединятся к Евросоюзу, - Вloomberg

Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Европейский союз начинает официальные переговоры о присоединении Албании и Северной Македонии, сообщает Вloomberg.

Согласно проекту коммюнике для встречи министров Евросоюза, 15 октября должна состояться встреча глав МИД стран-членов ЕС, где будет вынесено положительное решение.

"На фоне прогресса, достигнутого в реформах, на встрече министров ЕС в Люксембурге будет принято решение начать переговоры о вступлении с правительствами Тираны и Скопье", - отмечается в документе.

Ранее договоренность о вступлении этих стран в ЕС не была достигнута, поскольку Франция, Германия, Нидерланды и Дания высказались против. Правительства западных стран Евросоюза выразили свое недовольство тем, что некоторые восточные страны, присоединившиеся к ЕС после 2004 года, не смогли обеспечить верховенство закона и борьбу с коррупцией.

Однако, несмотря на то, что переговоры с некоторыми странами о вступлении в ЕС длятся годами, начало процесса переговоров является победой правительства Северной Македонии. Страна вложила большую часть своего политического капитала в сделку с Грецией, чтобы изменить конституционное название бывшей югославской республики, надеясь, что это проложит путь к членству в ЕС.

Новое греческое правительство также заявило, что хоть оно и не согласно с соглашением, заключенным между Северной Македонией и ее предшественником, оно не будет стремиться аннулировать его из-за необходимости сохранения преемственности в международных соглашениях.

Как сообщали Українські Новини, Македония официально "исчезла", появилась Северная Македония. Также Украина договорилась о "безвизе" с Северной Македонией. Ранее Албания присоединились к продлению санкций ЕС против РФ.

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