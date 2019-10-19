Стріляли з мінометів і гранатометів: бойовики поранили воїна ЗСУ в суботу

В той час, як на Донбасі почався процес розведення військ, бойовики 8 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС ) у суботу, один військовослужбовець поранений. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу ООС, передають Українські Новини.

Бойовики обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 3 обстріли супротивником позицій ООС у районі Авдіївки, Верхньоторецька і Талаківки. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі в районі Золотого-4, а також у районі Зайцевого і Кримського.

Від початку поточної доби в результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня бойовики 21 раз обстріляли позиції сил ООС, втрати серед військових не зафіксовані.

Раніше в Золоте відправлені додаткові сили поліції.

Після того як Тристороння контактна група у вівторок в Мінську підписала "формулу Штайнмайера" на Донбасі почався процес розведення військ. Відповіді на основні питання щодо реалізації цього процесу дали в Міністерстві оборони України.