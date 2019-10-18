Боевики обстреляли позиции ООС на участке разведения сил

Боевики обстреляли в пятницу, 18 октября, позиции операции Объединенных сил (ООС) на участке разведения сил и средств около Золотого Луганской области, которые ранее также обстреливали, срывая разведение сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

С начала текущих суток в районе ООС российско-оккупационные войска совершили 5 прицельных обстрелов.

С полуночи вблизи Новотошковского оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое вооружение.

С 03:45 противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов около Золотого-4.

С 09:30 боевики от оккупированного села Пикузы обстреливали со стрелкового вооружения Талаковку и Водяное.

С 10:10 от Ужовки противник применил по защитникам Водяного еще и вооружение БМП.

Подразделения Объединенных сил несколько раз адекватно подавляли вражескую вооруженную активность, применяя легкое стрелковое вооружение.

По имеющейся информации, потерь среди военных от начала текущих суток в результате вражеского огня нет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее в Золотое отправлены дополнительные силы полиции.

После того как Трехсторонняя контактная группа во вторник в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск. Ответы на основные вопросы относительно реализации этого процесса дали в Министерстве обороны Украины.