Николаевский зоопарк передал амурского тигра в Одессу

В то время как в Николаевском зоопарке ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов, зоопарк передал амурского тигра одесскому зоопарку. Об этом сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий, передают Українські Новини.

"Амурский тигр Авгур, родившийся в николаевском зоопарке 25 декабря 2017 года, благополучно был отправлен в одесский зоопарк, где его ждет новый вольер. Мы надеемся, в Одессе нашему тигренку будет комфортно", - сообщил Топчий.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. В природе тигр живет около 15 лет, в неволе - чуть более 20 лет.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году 2 амурских тигра родились в Николаевском зоопарке.

26 апреля в Николаевском зоопарке родилась парусная агама. Детеныш агамы появился после 113-дневной инкубации.

Кроме того, 27 июля в Николаевском зоопарке родился малыш зебры.

5 июля в Одесском зоопарке потомство появилось у пары енотов-полоскунов. На свет появился мальчик.