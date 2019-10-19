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19 октября 2019, суббота, 11:45 141
Общество 2019-10-19T11:54:38+03:00
Українські Новини
Николаевский зоопарк передал амурского тигра в Одессу

Николаевский зоопарк передал амурского тигра в Одессу

Николаевский зоопарк, Амурский тирг
Амурский тигр. Фото: svidok.info
Амурский тигр. Фото: svidok.info

В то время как в Николаевском зоопарке ожидают приезда двух слонов из Венгрии и Нидерландов, зоопарк передал амурского тигра одесскому зоопарку. Об этом сообщил директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий, передают Українські Новини.

"Амурский тигр Авгур, родившийся в николаевском зоопарке 25 декабря 2017 года, благополучно был отправлен в одесский зоопарк, где его ждет новый вольер. Мы надеемся, в Одессе нашему тигренку будет комфортно", - сообщил Топчий.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. В природе тигр живет около 15 лет, в неволе - чуть более 20 лет.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году 2 амурских тигра родились в Николаевском зоопарке.

26 апреля в Николаевском зоопарке родилась парусная агама.  Детеныш агамы появился после 113-дневной инкубации.

Кроме того, 27 июля в Николаевском зоопарке родился малыш зебры.

5 июля в Одесском зоопарке потомство появилось у пары енотов-полоскунов. На свет появился мальчик.

 

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