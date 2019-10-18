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18 октября 2019, пятница, 10:10 325
Финансы 2019-10-18T10:11:02+03:00
Українські Новини
Курс доллара и евро взлетел в обменниках перед выходными

Курс доллара и евро взлетел в обменниках перед выходными

Курс валют, курс доллара, Курс евро

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 17 октября на 10,30 коп. до 25,0865 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,98 коп. до 24,6910 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 20,32 коп. до 27,2674 UAH/EUR, курс продажи повысился на 23,27 коп. до 27,8565 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,6910 25,0865 27,2674 27,8565 3,49 3,97
Максимальный 24,8500 25,4000 27,5000 28,1500 3,80 5,00
Минимальный 24,3000 24,9500 27,0000 27,5500 3,00 3,80

Как сообщали Українські Новини, гривна после падения подскочила перед выходными: официальный курс на 18 октября

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году. А Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

Также в то время, как НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 октября, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD, банкиры прогнозируют курс гривны в ноябре в коридоре 25-26,5 UAH/USD.

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