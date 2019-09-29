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29 сентября 2019, воскресенье, 11:21 83
Экономика 2019-09-29T11:30:26+03:00
Українські Новини
S&P улучшил прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019

S&P улучшил прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019

ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Отмечается, что реализация президентской программы реформ может проложить путь для более быстрого роста и притока инвестиций в Украину.

"Новый президент и правительство Украины заявили о своем намерении продолжить реформы и привлечь МФИ для льготного финансирования. Хотя урегулирование конфликта на Донбассе может занять некоторое время, может произойти снижение напряженности на востоке Украины, поскольку отношения с Россией оттаивают. Мы прогнозируем, что реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2019 году - пересмотрено выше с 2,5% - и в среднем на 3% ежегодно в течение 2020-2022 годов", - говорится в нем.

Эксперты агентства отмечают, что сильный рост заработной платы - отражающий чистые потоки эмиграции, несоответствие рабочей силы и повышение минимальной заработной платы - и денежные переводы поддерживают рост потребления домашних хозяйств.

Число украинцев, работающих в Польше, увеличилось более чем на 40% в 2018 году до 1,7 млн человек.

При этом, несколько сотен тысяч работают в других соседних странах, что отчасти объясняет рост заработной платы в среднем более чем на 10% за последние три года.

Как сообщали Українські Новини, за три месяца ВВП увеличился на 4,6%.

А Национальный банк повысил в своем очередном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз роста валового внутреннего продукта с 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9 до 3,2% в 2020 году.

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