Гривня на міжбанку впала відразу на 24 копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 11 коп. у п'ятницю знизився на 24 коп. до 25,11 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,99-25,04 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,03-25,07 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 25,09-25,13 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,42% з 27,72 UAH\/USD до 25,11 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18-20 жовтня, на 10,13 коп. до 24,7339 UAH\/USD. Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році. А Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році. Тим часом у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 жовтня на 10,30 коп. до 25,0865 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 5,98% до 24,6910 UAH\/USD.