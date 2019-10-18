Гривня на міжбанку впала відразу на 24 копійки

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 11 коп. у п'ятницю знизився на 24 коп. до 25,11 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,99-25,04 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 25,03-25,07 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 25,09-25,13 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,42% з 27,72 UAH/USD до 25,11 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18-20 жовтня, на 10,13 коп. до 24,7339 UAH/USD.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році. А Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

Тим часом у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 жовтня на 10,30 коп. до 25,0865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,98% до 24,6910 UAH/USD.