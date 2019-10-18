Рада приняла закон об анбандлинге в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).

За принятие за основу законопроекта №2239-1 проголосовали 286 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, данным законопроектом предлагается устранение опосредованного контроля над оператором газотранспортной системы (ГТС) или оператором системы передачи электроэнергии со стороны правительства путем исключения требования об утверждении Кабмином финансового плана.

Также владельцем ГТС может быть только уполномоченное Кабмином министерство или субъект хозяйствования, 100% которого принадлежит государству.

"Нам важно закончить переговоры с Россией и иметь максимально сильную позицию, чтобы у нас были высокие шансы на успех в переговорах", - подчеркнул перед голосованием парламента премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил модель проведения анбандлинга "Нефтегаза". Тем временем контроль над "Магистральными газопроводами" получил Минфин.