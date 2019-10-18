Лето в октябре: выходные в Украине начнутся с жары до +23

19 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье морей до +12 градусов, днем +16…+22 градуса. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Напомним, согласно прогнозу погоды на весь октябрь, синоптики, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. Действительно, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами. А народный синоптик дал прогноз на всю зиму.