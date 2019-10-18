подписаться на рассылку
24.65 25.1
27.1 27.8
˟
18 октября 2019, пятница, 14:52 345 Карта
Общество 2019-10-18T14:53:57+03:00
Українські Новини
Лето в октябре: выходные в Украине начнутся с жары до +23

Лето в октябре: выходные в Украине начнутся с жары до +23

Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Погода на выходные, погода в октябре

19 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье морей до +12 градусов, днем +16…+22 градуса. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Напомним, согласно прогнозу погоды на весь октябрь, синоптики, в частности, пообещали два бабьих лета и снегопады. Действительно, после продолжительного осеннего похолодания, с арктической воздушной массой, заморозками, снегопадами и ливнями, в Украину пришло бабье лето. Также синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами. А народный синоптик дал прогноз на всю зиму.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Погода на выходные погода в октябре

Архив
Новости
Киевводоканал. Фото: Facebook/Киевводоканал
Внутри "Киевводоканала": украинская служба стала участником международного флешмоба 15:58
В Киеве часть улиц осталась без воды: адреса 15:51
Клинические исследования подтвердили эффективность "Амизона" АО "Фармак" для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ 15:44 Пресс-релиз
Для Луганской ТЭС нужна спеццена на газ, это вопрос энергобезопасности, – экс-замминистра энергетики Чех 15:27
Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении 15:26
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют в четверг 05:55
Финансирование пенсий и субсидий: сколько Пенсионный фонд направил на выплаты 06:25 Инфографика
Змееголов. Фото: Геологическая служба США
Убить и заморозить: гигантские рыбы с головами змей завелись в США 23:16
Пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой 23:51
Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей 13:07
больше новостей
Все незаконные решения в отношении "Барабашово" будут опротестованы прокуратурой и отменены судами, – Фельдман 17:10
Сайт "Миротворец" незаконный и его надо закрыть, - миссия ООН 17:10
Украинцам ограничили право подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда: закон подписан 20:39
Запуск производства снарядов на заводе
Диверсия в оборонке: СБУ подозревает экс-замминистра экономики в работе на российские спецслужбы 08:01
НАБУ и ГБР получили право на прослушку 08:09
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok