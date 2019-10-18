Трудові книжки в Україні скасують до кінця цього року, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет сподівається на перехід на електронний документообіг і скасування трудових книжок до кінця 2019 року. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Електронний обмін документами "дожмемо" вже в цьому році. Скасування обов'язкових трудових книжок. Запущений законопроект і постанови Кабміну, а також розпочато технічна робота. Про це вже писав. Сподіваюся, скасуємо до кінця року", - написав він.

При цьому Дубілет підкреслив, що перехід на електронний документообіг повинен був початися з 1 жовтня, проте перевести велику кількість співробітників на новий формат роботи всередині відомства виявилося скрутним. За словами міністра, протягом 3-6 місяців бізнес-процеси всередині Кабміну будуть переведені в цифровий формат, після чого трансформації почнуться і в інших державних органах.

Крім цього, Дубілет анонсував запуск проекту "Електронні лікарняні", кількох інших "крутих" проектів і близько 50 проектів дрібніші.

Раніше Українські Новини писали, як зміниться Трудовий кодекс. Тим часом субсидії змушують українців відмовлятися від офіційного працевлаштування. Також експерт назвав головний соціальний ризик скасування трудових книжок.