Отпуска станет больше, а фрилансеров узаконят: как изменится Трудовой кодекс

Украинцам, работающим по найму, Кабмин обещает новшества в их труде. По словам премьера Владимира Гройсмана, будут внесены изменения в законодательство, по которым, в частности, работники смогут больше отдыхать, а занимающиеся фрилансом получат статус трудоустроенных, пишет "Сегодня".

Больше всего должен увеличиться отпуск для воспитателей детских садов — с 42 до 56 рабочих дней, так как их приравняли к учителям, изменив внутренние документы Минздрава. Новшество вступит в силу с 1 января 2020 г., сообщил премьер. Может быть увеличена продолжительность ежегодного отпуска для всех с 24 до 28 дней, эта норма уже есть в проекте нового Трудового кодекса. Также Минсоцполитики подготовило изменения в действующий Кодекс законов о труде: предлагается ввести гибкий график работы с "плавающим" обеденным перерывом, узаконить право работника трудиться удаленно (сейчас — на усмотрение работодателя) и легализовать работу фрилансеров, которые ныне часто оказываются вне правового поля.

Специалисты рынка труда поддерживают увеличение продолжительности отпуска. По их мнению, хорошо отдохнувший работник трудится эффективнее. HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что сейчас многие специалисты по факту работают не 8 часов в день, а 10. Не потому что не справляются, а потому что у них зарплата зависит от результата. Например, количества заключенных контрактов или произведенной продукции.

"Это увеличивает заработок, но также приводит к профессиональному выгоранию. И часто работник приходит неотдохнувшим из недельного отпуска и дальше трудится неэффективно. Поэтому даже небольшой дополнительный отпуск нужен, — говорит Пашкина. — Исследования показали, что в прошлом году в ЕС ущерб от работы неотдохнувших людей составил 17 млрд евро. Это больше, чем если бы они получили выплаты по больничным".

По словам эксперта, затраты компаний на комнаты для отдыха в течение рабочего дня — это инвестиции, которые оборачиваются дополнительной прибылью.

То, что проблема профвыгорания становится все серьезнее, подтвердила нам и специалист по кадрам крупного холдинга Виктория Александренко. Но эксперт предлагает решать ее не за счет увеличения отпусков, а сокращая рабочую неделю.

"На Западе давно мотивируют сотрудников работать интенсивнее, на конечный результат, за счет чего рабочая неделя у них становится короче, — анализирует Александренко. — Все больше используется удаленный труд, гибкий график работы. Назрела эта проблема и у нас. Можно, конечно, удлинить отпуска, но работодатель не заинтересован в том, чтобы из-за более длительного отсутствия сотрудника на рабочем месте снизился выпуск продукции, упала прибыль фирмы. Поэтому остальным придется дольше работать за себя и за коллегу".

По поводу узаконивания труда фрилансеров эксперты отметили, что этот вопрос решен: фрилансеры должны работать по трудовым договорам, с которых работодатель платит взносы в Пенсфонд. Если же фрилансер просто получает наличные на карточку, он может сам сделать такой взнос, если хочет к старости иметь пенсию. Но на практике так мало кто делает.

Самый длинный оплачиваемый отпуск в Европе в Финляндии — минимум 30 дней. В Великобритании 28 дней, в Польше — 26, в большинстве остальных стран ЕС — 25. А вот в Азии отдыхают намного меньше — в среднем 14 дней. В Индии — 12, в Китае — 10, в Таиланде — 6, на Филиппинах — 5. Трудоголики японцы обычно берут не более 5—6 дней отпуска, хотя по закону имеют право на 18. В США законом не установлен оплачиваемый отпуск, но обычно работникам дают отдохнуть за счет фирмы 10—14 рабочих дней.

Как сообщали Українськi Новини, Минсоцполитики инициирует определение признаков трудовых отношений, при наличии которых работодатель и сотрудник будут обязаны заключать договор. Так, в документе предлагается определить 7 признаков трудовых отношений, причем наличие 3 из них дает основания считать такие отношения трудовыми.

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