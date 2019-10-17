Отмена трудовых книжек: эксперт назвал главный социальный риск реформы

Кабинет министров Украины объявил о начале искоренения "бумажных процессов". И одними из первых под пресс реформ попали трудовые книжки – их обязательность планируют отменить. Хотя сами книжки останутся на руках работников или работодателей, заполнять их будет необязательно. Информацию о стаже работника можно будет получить в электронном виде – как выписку из реестров.

При этом процедура получения электронных заменителей трудовых книжек должна быть простой и понятной, чтобы люди не утратили ощущение защищенности, сообщает "Сегодня" со ссылкой на социолога Андрея Еременко.

"Люди устали от сложностей, связанных с бюрократией. Они хотят значительного упрощения этих процедур, но при этом хотят гарантий. И это две грани этого процесса. Посмотрите, насколько позитивно было воспринято появление Центров административных услуг. Но трудовые книжки дают людям, особенно старшего возраста, ощущение безопасности. Они видят бумагу, с которой потом придут в Пенсионный фонд, и по этой бумаге им насчитают пенсию. Поэтому, чтобы отмена бумажных трудовых книжек не вызвала социальных проблем, нужно предложить людям какой-то простой способ, чтобы человек мог при необходимости быстро получить справку о том, где он работал, сколько и т.д. Чтобы человек ощущал, что он по-прежнему находится в безопасности", – предупредил Еременко.

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