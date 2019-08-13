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13 августа 2019, вторник, 08:00 168
Экономика 2019-08-13T09:30:02+03:00
Українські Новини
Субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства, - эксперт

Субсидии заставляют украинцев отказываться от официального трудоустройства, - эксперт

Субсидии. Фото: nbuviap.gov.ua
Субсидии. Фото: nbuviap.gov.ua

Украинцы, особенно в западных областях, не хотят официально оформляться на работе из-за возможности получения субсидии для нетрудоустроенных лиц.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Многие работодатели с западных областей жалуются, что люди не хотят трудоустраиваться официально, потому что субсидия, а газ в деревне зимой стоит дорого. И поэтому, если у нас на предприятии официальная зарплата 8 тысяч, а у соседей 5 и еще 5 в конверте, и +субсидия, то получается фактически 13 тысяч, потому что 3 тысячи экономят на газе, а тут всего 8", - рассказала Пашкина.

По словам эксперта, многие украинцы соглашаются работать на полставки или полставки официально, полставки нет, для того, чтобы оптимизировать свои расходы.

В то же время, молодежь относится безразлично к официальному оформлению и для нее работодатели создают новые условия труда.

"Формализованные бумажки пока ими (молодежью, - ред.) не воспринимаются очень серьезно, поэтому какие-то контракты, фрилансы для них абсолютно нормальны и понятны. А трудовые карточки и автобиографии, которые фиксируют отношения, некоторых просто отпугивают. Людям важно выполнить что-то, а не быть с 9 до 6, отрабатывая "почасовку" за отсижевание в офисе, поэтому работодатели предлагают им гибкий график, возможность удаленной работы", - сообщила HR-эксперт.

В то же время, по словам Пашкиной, такие условия не всегда укладываются в КЗоТ, которому "сто лет в обед" и как это правильно зафиксировать не знает никто.

При этом часто, если у людей пенсия и кредиты, - официальное оформление им становится очень важно.

Раньше Українські Новини писали о 4 топ-хитростях оформления соцпомощи среди украинцев, которые не имеют права на субсидию, а также, как изменится Трудовой кодекс.

Тем временем ГФС нашла больше 10 тысяч официально нетрудоустроенных работников за полгода.

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