После публичного выговора Зеленским своих замов Офис Президента решил скрыть причины конфликта

Офис Президента засекретил информацию о причинах и обстоятельствах объявления Владимиром Зеленским выговора заместителям руководителя Офиса Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко.

Об этом свидетельствует ответ Офиса Президента на запрос Українських Новин.

Зеленский подписал указ о привлечении Трофимова и Тимошенко к дисциплинарной ответственности еще 17 сентября.

Им был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по результатам рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область.

Агентство запрашивало информацию о конкретных фактах ненадлежащего исполнения обязанностей заместителями руководителя, наличии их расследования рабочей группой, субъекте подготовки проекта указа Президента и предусмотренных мерах дисциплинарного взыскания.

Офис Президента продлил отведенный законом 5-дневный строк рассмотрения запроса до 20 дней, сославшись на то, что он касается предоставления большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных.

В то же время, по истечению 20 дней Офис не ответили ни на один из поставленных вопросов.

"Привлечение к дисциплинарной ответственности Первого заместителя Руководителя Офиса Президента Украины С. Трофимова и Заместителя Руководителя Офиса Президента Украины К. Тимошенко осуществлялось в соответствии с требованиями статей 147-149 Кодекса законов о труде Украины", - сказано в ответе.

Согласно Кодексу, до объявления выговора Трофимов и Тимошенко должны были подать письменные объяснения.

Агентство запрашивало их копии, однако Офис Президента проигнорировал этот вопрос и не предоставил запрашиваемые документы.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня в ходе рабочего визита в Днепропетровскую область Зеленский договорился с мэром Днипра Борисом Филатовым о его отставке в случае срыва срока открытия Нового моста после реконструкции 14 сентября.

14 сентября Президент вновь посетил Днепропетровскую область. Тогда он заявил, что пари Зеленского с Филатовым продолжается, а результат можно будет оценить после того, как он получит выводы комиссии о качестве капитального ремонта моста.

Филатов заверяет, что мост сдан в эксплуатацию и по нему осуществляется автомобильное движение.

В то же время полиция задержала 7 чиновников в Днипре по подозрению в воровстве 30 млн гривен во время ремонта Нового моста.