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18 жовтня 2019, пʼятниця, 11:47 14 Документ
Президент 2019-10-18T13:00:03+03:00
Українські Новини
Керівництву органів по забезпеченню Президента платять більше, ніж Зеленському

Керівництву органів по забезпеченню Президента платять більше, ніж Зеленському

Володимир Зеленський, зарплати чиновників, зарплата президента, Андрій Богдан, Офіс президента, Державне управління справами
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

У той час як зарплата Президента Володимира Зеленського за вересень склала 28 тис. гривень, керівник Офісу Президента Андрій Богдан заробив 43,2 тис. гривень, а керівник Державного управління справами (ДУС) Сергій Борзов - 77,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

Зарплата Президента складається виключно з посадового окладу в розмірі 28 тис. гривень і не передбачає інших складових (надбавок, премій тощо).

З нарахованої суми виплачено 5 460 гривень податків і зборів, тому видано Зеленському за вересень було 22 540 гривень.

Вереснева зарплата Богдана складається з 13,7 тис. гривень посадового окладу, 8,2 тис. надбавки за інтенсивність праці, 3,7 тис. надбавки за вислугу років, 2,7 тис. надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і 14,8 тис. інших виплат (відрядження, премія, індексація).

Водночас з неї сплачено 8 421 гривню податків і зборів, тому Богдан отримав за вересень 34,8 тис. гривень зарплати.

Офіс Президента – це постійно діючий допоміжний орган, основними завданнями якого є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення Президента.

У заступників керівника Офісу Президента у вересні зарплати були нижчі, ніж у Богдана.

Так, першому заступнику Сергію Трофімову було нараховано 19 631 гривню.

Крім Богдана, з керівництва Офісу зарплата вища, ніж у Президента Володимира Зеленського у вересні була тільки у заступника Юрія Костюка – 29 тис. гривень.

Заступнику Кирилу Тимошенку за вересень було нараховано 17 774 гривні зарплати.

Призначені заступниками 10 вересня Андрій Смирнов та Ігор Жовква заробили 12 439 і 20 699 гривень відповідно.

Водночас призначеним заступниками 4 вересня Анні Коваленко і 23 вересня Юлії Ковалів за цей місяць заробітна плата не нараховувалась.

У свою чергу зарплата керівника Держуправління справами Борзова за вересень складалася з 34,8 тис. гривень посадового окладу, 10,4 тис. премії, 20,9 тис. надбавки за інтенсивність праці та 11,2 тис. – інших надбавок.

Заступнику керівника ДУС Сергію Прилипку було нараховано 74 724 гривні зарплати за вересень.

Якщо відняти з їх зарплат обов'язкові податки і збори, то виплачена Борзову сума за вересень становить 62 275 гривень, а Прилипку – 60 153 гривні.

ДУС підпорядковується Президенту і є спеціальним органом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони та інших державних органів.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента місяць шукав, за що Зеленський оголосив догану заступникам Богдана.

Раніше сам Зеленський розповів, що Богдан постійно шепоче йому на вухо.

Згідно з проектом держбюджету на 2020 рік, Зеленський обійдеться бюджету дорожче, ніж Порошенко.

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