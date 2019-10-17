Гривна может обвалиться: банкиры спрогнозировали курс валют

В то время, как НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 октября, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD, банкиры прогнозируют курс гривны в ноябре в коридоре 25-26,5 UAH/USD. Об этом они сообщили Українським Новинам.

По словам Станислава Лисянского, начальника управления инвестиционно-торгового бизнеса банка "Альянс", на ближайшем заседании правления Национального банка ожидается снижение учетной ставки, что, в свою очередь, уменьшит привлекательность ОВГЗ и гривны как ресурса.

Таким образом, возможно глобальное снижение интереса нерезидентов к ОВГЗ и сокращение вливания валюты в экономику Украины.

"Это может привести к небольшой девальвации гривны. С другой стороны, ожидаются рекордные поступления от продажи сельхозпродукции аграриями, что в состоянии полностью компенсировать дефицит. Кроме того, НБУ увеличил плановый объем покупки валюты на МВРУ до 30 млн долларов в день в ожидании притока валюты. Таким образом, мы не рассчитываем на сильную девальвацию. Коридор останется, возможно, в пределах 24,50–26,50 гривен за 1 доллар США до конца текущего года", - сказал Лисянский.

При этом трейдеры Идея Банка отмечают, что котировки по доллару в ноябре будут проходить в диапазоне 25-25,50 UAH/USD и на конец года выйдут на уровень 26 UAH/USD.

В 2020 году представитель Идея Банка ожидает курс гривны около 27 UAH/USD (средний по году).

При этом представитель банка "Альянс" полагает, что в 2020 году курс гривны будет колебаться в пределах до 28 UAH/USD.

"В 2020 году на курс доллара будут влиять много разных факторов. В соответствии с прогнозами НБУ и Минфина, девальвации ниже 28,00 гривен за 1 доллар США ожидать не следует. Только резкое изменение настроений нерезидентов, внешняя конъюнктура рынков и геополитическая ситуация могут изменить плановый макропрогноз правительства", - подчеркнул Лисянский.

Банкиры отмечают, что умеренная девальвация связана с отсутствием спекулятивного предложения валюты со стороны нерезидентов, которые продавали доллар для покупки ОВГЗ.

При этом, согласно прогнозу экспертов, ожидается погашение бумаг на сумму около 3 млрд гривен, что также повлияло на курс валюты.

К тому же на рынке наблюдается уменьшение ежедневного объема торгов.

Экспортеры придерживают валюту в ожидании роста курса выше 25,00 UAH/USD и продают только необходимый для операционной деятельности объем валюты.

Слухи о выплате дивидендов компании ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" также повлиял на ожидания рынка.

Возможно, большую часть этой суммы компания направит на покупку валюты.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило.

Кроме того, по экономическому прогнозу, до конца года зарплаты могут вырасти, а цены подскочить.