Курс долара і євро злетів в обмінниках перед вихідними

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 17 жовтня на 10,30 коп. до 25,0865 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,98% до 24,6910 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 20,32 коп. до 27,2674 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 23,27 коп. до 27,8565 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,6910 25,0865 27,2674 27,8565 3,49 3,97 Максимальний 24,8500 25,4000 27,5000 28,1500 3,80 5,00 Мінімальний 24,3000 24,9500 27,0000 27,5500 3,00 3,80

Як повідомляли Українські Новини, гривня після падіння підскочила перед вихідними: офіційний курс на 18 жовтня

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році. А Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

Також в той час, як НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 жовтня, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD, банкіри прогнозують курс гривні у листопаді в коридорі 25-26,5 UAH/USD.