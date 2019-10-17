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17 октября 2019, четверг, 19:22 62
Экономика 2019-10-17T19:22:15+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после укрепления снова обвалилась

Гривна на межбанке после укрепления снова обвалилась

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 2 коп. в четверг снизился на 11 коп. до 24,87 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,72-24,77 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 24,74-24,79 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,85-24,89 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 10,28% с 27,72 UAH/USD до 24,87 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства улучшило прогноз роста ВВП с 3,3% до 3,7% в 2020 году. А Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's улучшило прогноз роста ВВП Украины с 2,5% до 3,2% в 2019 году.

Также в то время, как НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 октября, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD, банкиры прогнозируют курс гривны в ноябре в коридоре 25-26,5 UAH/USD.

Тем временем в сентябре население от покупки перешло к продаже и сдало валюты на $88,8 млн больше, чем купило. 

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