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17 жовтня 2019, четвер, 19:22 15
Економіка 2019-10-17T20:30:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після зміцнення знову обвалилася

Гривня на міжбанку після зміцнення знову обвалилася

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 2 коп. у четвер знизився на 11 коп. до 24,87 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,72-24,77 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,74-24,79 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,85-24,89 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,28% з 27,72 UAH/USD до 24,87 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році. А Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

Також в той час, як НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 жовтня, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH/USD, банкіри прогнозують курс гривні у листопаді в коридорі 25-26,5 UAH/USD.

Тим часом у вересні населення від покупки перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило.

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