Гривня на міжбанку після зміцнення знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 2 коп. у четвер знизився на 11 коп. до 24,87 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,72-24,77 UAH\/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,74-24,79 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,85-24,89 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,28% з 27,72 UAH\/USD до 24,87 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році. А Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.\r\nТакож в той час, як НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 жовтня, на 4,94 коп. до 24,8352 UAH\/USD, банкіри прогнозують курс гривні у листопаді в коридорі 25-26,5 UAH\/USD.\r\nТим часом у вересні населення від покупки перейшло до продажу і здало валюти на $88,8 млн більше, ніж купило.