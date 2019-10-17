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17 жовтня 2019, четвер, 17:31 24
Політика 2019-10-17T19:31:48+03:00
Українські Новини
Гладковський оголосив голодування

Гладковський оголосив голодування

Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua
Олег Гладковський. Фото: epravda.com.ua

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, якого затримали 17 жовтня, оголосив голодування.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби корпорації "Богдан", передають Українські Новини.

"Олег Гладковський називає незаконним своє затримання і в знак протесту проти свавілля правоохоронних органів оголошує голодування", - йдеться в ньому.

За його словами, жодних обмежень на виїзд за кордон стосовно нього ніколи не було.

Повісток з викликами на допит або проведення слідчих дій він не отримував.

"Я весь час співпрацював з детективами НАБУ, даючи показання та необхідні пояснення. За останні півроку, як я повернувся в корпорацію "Богдан", я десятки разів вилітав за кордон для участі у переговорах з бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну", - зазначила прес-служба, посилаючись на Гладковського.

Гладковський вважає політично мотивованим його переслідування.

Як повідомляли Українські Новини, колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський затриманий у справі про закупівлю Міністерством оборони у корпорації "Богдан" санітарних автомобілів.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковським 1,3 млн гривень.

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