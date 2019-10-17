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17 жовтня 2019, четвер, 17:27 36
Судова влада 2019-10-17T19:30:03+03:00
Українські Новини
Парубій і Турчинов просять віддати Пашинського їм на поруки

Парубій і Турчинов просять віддати Пашинського їм на поруки

Парубій в залі суду.
Парубій в залі суду.

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій і колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов просять віддати їм на поруки колишнього депутата Ради від фракції "Народний фронт" Сергія Пашинського, якого Зеленський вважає бандитом.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з засідання суду.

Також поручилися за Пашинського депутати Ради Михайло Бондар, Микола Княжицький (обидва - фракція "Європейська солідарність"), екс-депутати Вікторія Сюмар, Андрій Тетерук, Микола Величкович, Олександр Сочка, Сергій Висоцький, Олена Масоріна (всі - фракція "Народний фронт" ) і екс-депутат Костянтин Бондарєв (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина").

Всі поручителі присутні в залі засідань, крім Бондаря. Вони передали суду відповідні документи. Наразі вони виступають перед судом. Також за Пашинського поручилися екс-депутат Максим Бурбак (НФ) і екс-міністр молоді та спорту Дмитро Булатов.

Парубій в залі суду.Парубій в залі суду.

Як повідомляли Українські Новини, 12 жовтня захист Пашинського оскаржив його арешт. 15 жовтня Пашинський зустрів свій день народження в СІЗО.

7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Пашинського.

Таким чином, суд у повному обсязі задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань про арешт Пашинського і відмовив його захисту в застосуванні іншого запобіжного заходу. Раніше ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в громадянина В'ячеслава Хімікуса.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між ексдепутатом і громадянином Хімікусом.

Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив чоловікові ліву ногу.

Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесення тілесних ушкоджень є тяжкими.

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