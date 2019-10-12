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  • Портнов дал Рябошапке 1 рабочий день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен
12 октября 2019, суббота, 15:26 188
Политика 2019-10-12T15:30:03+03:00
Українські Новини
Портнов дал Рябошапке 1 рабочий день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен

Портнов дал Рябошапке 1 рабочий день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен

Генпрокуратура.
Генпрокуратура.

Бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов дал генеральному прокурору Руслану Рябошапке один рабочий день на увольнение руководителя следственной группы Генпрокуратуры, которая безуспешно занималась делом бывшего министра юстиции Елены Лукаш, Юрия Кривобока.

Об этом Портнов написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Генеральный прокурор, повестку Елене Лукаш выписал Ваш сотрудник Кривобок. Он известен тем, что украл и отмыл 154 миллиона грн, десятки земельных участков и объектов недвижимости. В Google можете найти об этом заметку от 2016 года", - написал Портнов.

Так, экс-первый замглавы АП дал генпрокурору один рабочий день на увольнение Кривобока за легализацию преступных доходов и неделя на вручение ему подозрения.

Как сообщали Українські Новини, ​следователь по делу Лукаш задекларировал 154 млн доходов.

Также высший спецсуд обязал ГПУ опровергнуть присвоение экс-министром юстиции Лукаш госсредств, а совет ЕС снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева, и продлил против Виктора Януковича.

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