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17 жовтня 2019, четвер, 15:09 10 Документ
Судова влада 2019-10-17T16:45:01+03:00
Українські Новини
Панамський прокурор призупинив розслідування офшорів Порошенка та чекає реакцій Генпрокуратури України, – Порт

Панамський прокурор призупинив розслідування офшорів Порошенка та чекає реакцій Генпрокуратури України, – Портнов

Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрій Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрій Портнов повідомив, що заступник прокурора Першої спеціалізованої прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Жільберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрив, а лише тимчасово призупинив розслідування щодо офшорів колишнього Президента України Петра Порошенка та відмивання їм злочинних доходів у Панамі, очікуючи наступних кроків з боку Генеральної прокуратури України.

Про це він заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі, повідомляю, що вчорашня істерика Порошенка та його російських адвокатів про нібито закриту кримінальну справу в Панамі - брехня. Панамський прокурор лише тимчасово призупинив розслідування. І якщо Генеральна прокуратура України відреагує на моє звернення, що лежить в її надрах, щодо відмивання Порошенком злочинних доходів в Панамі, розслідування в цій країні продовжиться", - написав Портнов.

Юрист підкреслив, що не збирається зупинятися або відступати в питанні притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. "Протягом кількох наступних днів спростую й інші вчорашні брехливі заяви команди Порошенка про його панамські офшори та кримінальні справи. Ми будемо дуже жорстко наступати на фігуранта далі", - зазначив він.

Також Портнов повторно звернувся до генерального прокурора України Руслана Рябошапки із проханням про зустріч з питань Порошенка та його офшорів.

Нагадаємо, 16 жовтня адвокат Ілля Новіков повідомив, що Прокуратура Панами закрила кримінальне провадження, в якому фігурує Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов раніше вже заявляв, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка нічого не вміє робити та покриває злочин режиму Порошенка. Також Портнов викликав Порошенка у прямий ефір на будь-якому телевізійному каналі.

Раніше Портнов дав Рябошапке 1 день, щоб звільнити слідчого по справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень.

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