Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей

Владимир Зеленский присвоил первое за время своего президентства генеральское звание, которое получил бывший начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич, уволенный 16 октября Президентом.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на приказ о присвоении звания на сайте Президента.

"Присвоить военное звание генерал-майора полковнику Оцерклевичу Алексею Ярославовичу - начальнику Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Алексей Оцерклевич был ранее осужден за неуставные отношения в армии. В 2011 году он заставил солдата бегать с гирей по плацу. Тот уронил снаряд и сломал себе ногу. Было известно, что военная прокуратура открыла дело - но не было информации, дошло ли оно до суда.

Вторая судимость также была по статье 424-й (часть вторая): "использование неуставных методов влияния на подчиненных военнослужащим".

Первый раз это произошло в 2009 году. Тогда военный суд Киевского гарнизона присудил ему полтора года служебных ограничений и штраф на 15% денежного довольствия. За какое преступление - данных нет.

Вторая судимость по той же статье была уже в 2011 году - как раз за тот случай с гирей. Тогда Козелецкий райсуд Черниговской области дал Оцерклевичу четыре года - но без лишения свободы. Офицер отделался двухлетным испытательным сроком.

Известно также, что из-за судимостей в 2015 году СБУ отказала Алексею Оцерклевичу в доступе к государственной тайне - видимо, офицер уже тогда пытался подняться по службе (на тот момент он был одним из "киборгов" Донецкого аэропорта).

Новый шеф УГО - человек, близкий к главе Офиса президента Андрею Богдану. Они лично знакомы еще по временам АТО, где Богдан бывал как волонтер.

Как сообщали Українські Новини, официальный визит Зеленского в Латвию состоялся 16 октября, после чего, Президент подарил одному из сотрудниов атлас. Предыдущая поездка Зеленского в США обошлась ему в 7,5 миллионов гривен.