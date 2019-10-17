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17 жовтня 2019, четвер, 13:07 12
Президент 2019-10-17T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський присвоїв звання генерала двічі судимому військовому, який змушував солдата бігати по плацу з гирею

Зеленський присвоїв звання генерала двічі судимому військовому, який змушував солдата бігати по плацу з гирею

Олексій Оцерклевич. Фото: Facebook: Олексій Оцерклевич
Олексій Оцерклевич. Фото: Facebook: Олексій Оцерклевич

Володимир Зеленський присвоїв перше за час свого президентства генеральське звання, яке отримав колишній начальник Управління держохорони Олексій Оцерклевич, звільнений 16 жовтня Президентом.

Про це повідомляє "Країна" з посиланням на наказ про присвоєння звання на сайт Президента.

"Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику Оцерклевичу Олексію Ярославовичу - начальникові Управління державної охорони України", - йдеться в указі.

Олексій Оцерклевич був раніше засуджений за нестатутні відносини в армії. У 2011 році він змусив солдата бігати з гирею по плацу. Той впав снаряд і зламав собі ногу. Було відомо, що військова прокуратура відкрила справу - але не було інформації, чи дійшло воно до суду.

Друга судимість була за статтею 424-й (частина друга): "використання нестатутних методів впливу на підлеглих військовослужбовцям".

Перший раз це сталося в 2009 році. Тоді військовий суд Київського гарнізону присудив йому півтора роки службових обмежень і штраф на 15% грошового забезпечення. За який злочин - даних немає.

Друга судимість за тією ж статтею була вже в 2011 році - якраз за той випадок з гирею. Тоді Козелецький райсуд Чернігівської області дав Оцерклевичу чотири роки - але без позбавлення волі. Офіцер відбувся двухрічним випробувальним терміном.

Відомо також, що через судимості у 2015 році СБУ відмовила Олексію Оцерклевичу у доступі до державної таємниці - мабуть, офіцер вже тоді намагався піднятися по службі (на той момент він був одним з "кіборгів" Донецького аеропорту).

Новий шеф УДО - людина, близька до голови Офісу президента Андрія Богдана. Вони особисто знайомі ще з часів АТО, де Богдан був волонтером.

Як повідомляли Українські Новини, офіційний візит Зеленського в Латвію відбувся 16 жовтня, після чого, Президент подарував одному з сотрудниов атлас. Попередня поїздка Зеленського в США обійшлася йому в 7,5 мільйонів гривень.

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