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16 октября 2019, среда, 10:55 472
Президент 2019-10-16T11:10:10+03:00
Українські Новини
Новый глава УГО: Зеленский уволил Оцерклевича и назначил вместо него Рудя

Новый глава УГО: Зеленский уволил Оцерклевича и назначил вместо него Рудя

Зеленский. Фото: president.gov.ua
Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Государственной охраны Сергея Рудя вместо Алексея Оцерклевича.

Об этом говорится в указах №755 и 756 от 16 октября, передают Українськi Новини.

В мае, после инавгурации, Зеленский уволил начальника управления Госохраны Валерия Гелетея, который занимал эту должность с 2014 года при Президенте Петре Порошенко, и назначил на нее Оцерклевича.

Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил, участник боевых действий на востоке Украины, в том числе за донецкий аэропорт, экс-заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

Причины увольнения Оцерклевича в указе от 16 октября не указаны.

Новоназначенный начальник УГО Рудь ранее занимал должность директора Высшего профессионального училища (Центра первичной и професииональной подготовки) Института Управления государственной охраны Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея, а замначальником стал Вячеслав Штучный, вместо Владимира Дахновского.

Также Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова.

Больше новостей о: Управление госохраны Президент Владимир Зеленский Сергей Рудь Алексей Оцерклевич

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