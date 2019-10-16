Новый глава УГО: Зеленский уволил Оцерклевича и назначил вместо него Рудя

Президент Владимир Зеленский назначил начальником управления Государственной охраны Сергея Рудя вместо Алексея Оцерклевича.

Об этом говорится в указах №755 и 756 от 16 октября, передают Українськi Новини.

В мае, после инавгурации, Зеленский уволил начальника управления Госохраны Валерия Гелетея, который занимал эту должность с 2014 года при Президенте Петре Порошенко, и назначил на нее Оцерклевича.

Оцерклевич - подполковник Вооруженных сил, участник боевых действий на востоке Украины, в том числе за донецкий аэропорт, экс-заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

Причины увольнения Оцерклевича в указе от 16 октября не указаны.

Новоназначенный начальник УГО Рудь ранее занимал должность директора Высшего профессионального училища (Центра первичной и професииональной подготовки) Института Управления государственной охраны Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.