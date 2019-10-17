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17 октября 2019, четверг, 09:11 896 Фото
Политика 2019-10-17T09:11:01+03:00
Українські Новини
У Зеленского перепутали Латвию с Литвой

У Зеленского перепутали Латвию с Литвой

Офису Президента Украины только с третьей попытки удалось правильно угадать, в какую же именно из стран Балтии в данный момент наносит официальный визит Владимир Зеленский.

При этом, конфуз произошел не на уровне служб заштатного периферийного района, а наивысшей государственной структуры, где есть целые главные департаменты Государственного церемониала и протокола, пресс-службы и прочих подразделений, наполненных чиновниками высоких государственных рангов, которые, собственно, и отвечают за недопущение подобных "ляпов".

Тем не менее, на официальной странице Офиса президента Украины в социальной сети Facebook, сотрудники данной госструктуры, отвечающие за наполнение ее контентом, сначала "отправили" своего патрона в командировку в ... Республику Литва.

Затем редакторская группа официальной страницы ОП наверняка заметила "оценочные" отклики комментаторов под данным постом, которые требовали таки "доставить" Президента Украины в запланированную точку визита, внесли коррективы. И в текстовке к фотографиям "Литва" таки трансформировалась в "Латвию". При этом те, кто писал пост, видимо решили, что название данного прибалтийского государства не склоняется по падежам.

И только с третьей попытки редакционному коллективу таки удалось достичь желаемого результата с написанием названия Латвийской Республики.

При этом неизменным оставалось окончание поста к фотографиям президентского визита - "лучшие кадры".

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