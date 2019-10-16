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16 октября 2019, среда, 22:16 258
Силовые структуры 2019-10-16T22:36:37+03:00
Українські Новини
На Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного: имя и фото героя

На Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного: имя и фото героя

Свечка. Фото: pixabay.com
Свечка. Фото: pixabay.com

Во вторник, 15 октября утром, в районе города Авдеевка Донецкой области погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Владимирович Громович.

Военный 1983 года рождения погиб от пули снайпера наемников России, пишет "Цензор.нет".

Юрий Громович жил в городе Харьков. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Юрий Владимирович Громович. Фото: Цензор.нетЮрий Владимирович Громович. Фото: Цензор.нет

Как сообщали Українські Новини, боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 15 октября, вследствие чего двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения, а один - боевое травмирование. Позиции Вооруженных сил обстреливались, в том числе из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ранее  в День защитника боевики нарушили тишину и 24 раза обстреляли позиции сил ООС. В то же время Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

 

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