На Донбассе снайпер боевиков убил украинского военного: имя и фото героя

Во вторник, 15 октября утром, в районе города Авдеевка Донецкой области погиб военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Владимирович Громович.

Военный 1983 года рождения погиб от пули снайпера наемников России, пишет "Цензор.нет".

Юрий Громович жил в городе Харьков. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Юрий Владимирович Громович. Фото: Цензор.нет

Как сообщали Українські Новини, боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 15 октября, вследствие чего двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения, а один - боевое травмирование. Позиции Вооруженных сил обстреливались, в том числе из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ранее в День защитника боевики нарушили тишину и 24 раза обстреляли позиции сил ООС. В то же время Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.