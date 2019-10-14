Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В ходе поездки Президент вручил государственные награды и часы 5 бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил.

Фото: Офис Президента

Кроме того, Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизила, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки.

Фото: Офис Президента

Мемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017 года в нескольких сотнях метров от позиций противника.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский в понедельник с рабочей поездкой посещает Донецкую область для встреч с военными и посещения штаба ООС.

14 октября украинцы отмечают День защитника Украины.

Зеленский в понедельник утром почтил память погибших защитников Украины возложив вместе с супругой Еленой цветы и установив лампадки у Стены памяти павших за Украину у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.