Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ ходе поездки Президент вручил государственные награды и часы 5 бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил.\r\nФото: Офис Президента\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, Зеленский почтил память Героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кизила, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки.\r\nФото: Офис Президента\r\nМемориальный памятный знак защитникам Авдеевки был открыт 19 сентября 2017 года в нескольких сотнях метров от позиций противника.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский в понедельник с рабочей поездкой посещает Донецкую область для встреч с военными и посещения штаба ООС.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n14 октября украинцы отмечают День защитника Украины.\r\nЗеленский в понедельник утром почтил память погибших защитников Украины возложив вместе с супругой Еленой цветы и установив лампадки у Стены памяти павших за Украину у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.