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15 октября 2019, вторник, 08:15 162
Силовые структуры 2019-10-15T08:16:03+03:00
Українські Новини
Боевики совершили 21 обстрел в День защитника, один боец ​​получил ранения

Боевики совершили 21 обстрел в День защитника, один боец ​​получил ранения

ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР

14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает штаб ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.

"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - отчитываются военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Без жертв.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции сил ООС 13 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

А 12 октября на Донбассе двое военных получили ранения


Тем временем Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс.

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