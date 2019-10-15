Боевики совершили 21 обстрел в День защитника, один боец ​​получил ранения

14 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.\r\nКак сообщает штаб ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - отчитываются военные.\r\nС начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Без жертв.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции сил ООС 13 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.\r\nА 12 октября на Донбассе двое военных получили ранения. Тем временем Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n