Боевики в День защитника нарушали режим тишины

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 14 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского по направлению Саханки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Пикуз - из вооружения БМП-1; неподалеку Опытного по направлению Веселого - из стрелкового оружия.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольный по направлению Золотого-5 из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.\r\nВ течение текущих суток в результате обстрелов боевиков потерь среди личного состава Объединенных сил нет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции сил ООС 13 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.А 12 октября на Донбассе двое военных получили ранения. Тем временем Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс.