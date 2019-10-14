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14 октября 2019, понедельник, 22:41 85
Силовые структуры 2019-10-14T22:42:24+03:00
Українські Новини
Боевики в День защитника нарушали режим тишины

Боевики в День защитника нарушали режим тишины

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 14 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска - из автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского по направлению Саханки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Пикуз - из вооружения БМП-1; неподалеку Опытного по направлению Веселого - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Вольный по направлению Золотого-5 из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате обстрелов боевиков потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 21 раз обстреляли позиции сил ООС 13 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.


А 12 октября на Донбассе двое военных получили ранения

Тем временем Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс.

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