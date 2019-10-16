На Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового: ім'я і фото героя

У вівторок, 15 жовтня, вранці, в районі міста Авдіївка Донецької області загинув військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Володимирович Громович.

Військовий 1983 року народження загинув від кулі снайпера найманців Росії, пише "Цензор.нет".

Юрій Громович жив у місті Харків. Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Юрій Володимирович Громович. Фото: Цензор.немає

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 26 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 15 жовтня, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців загинули, четверо зазнали поранення, а один - бойове травмування. Позиції Збройних сил обстрілювалися, у тому числі заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Раніше в День захисника бойовики порушили тишу і 24 рази обстріляли позиції сил ООС. Водночас Президент Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки в Донецьку область ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби і проживання українських військових на передовій.