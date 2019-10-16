підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 жовтня 2019, середа, 22:16 18
Силові структури 2019-10-17T00:30:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового: ім'я і фото героя

На Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового: ім'я і фото героя

Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

У вівторок, 15 жовтня, вранці, в районі міста Авдіївка Донецької області загинув військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Володимирович Громович.

Військовий 1983 року народження загинув від кулі снайпера найманців Росії, пише "Цензор.нет".

Юрій Громович жив у місті Харків. Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Юрій Володимирович Громович. Фото: Цензор.ніЮрій Володимирович Громович. Фото: Цензор.немає

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 26 раз обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 15 жовтня, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців загинули, четверо зазнали поранення, а один - бойове травмування. Позиції Збройних сил обстрілювалися, у тому числі заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Раніше в День захисника бойовики порушили тишу і 24 рази обстріляли позиції сил ООС. Водночас Президент Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки в Донецьку область ознайомився з ситуацією на лінії зіткнення в зоні проведення Операції об'єднаних сил, а також з умовами несення служби і проживання українських військових на передовій.

 

Більше новин про: ООС війна на Донбасі Втрати в зоні ООС

Архів
Новини
Прес-служба Зеленського в черговий раз оконфузилася, переплутавши Латвію з Литвою 23:51
Суд засудив до 10 років в'язниці жителя Макіївки за обстріл військових з "Граду" 22:48
Свічка Фото: pixabay.com
На Донбасі снайпер бойовиків вбив українського військового: ім'я і фото героя 22:16
Зеленський підписав закон про посилення захисту суб'єктів господарювання 21:59
Українці на одному рівні з росіянами у ставленні до ЛГБТ, - дослідження 21:58 Інфографіка
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Харківські підприємці вийшли на пікет проти дороги через "Барабашово" 10:59 Фото
НАБУ розслідує справу за фактом можливих зловживань директора АРМА Янчука 11:12
більше новин
16.10.19 12:00 Брифінг: "Президенте, тримай слово!" 11:13
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
Сайт "Миротворець" незаконний і його треба закрити, - місія ООН 17:10
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok