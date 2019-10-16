Украинцы на одном уровне с россиянами по отношению к ЛГБТ, - исследование

Только 14% украинцев считают, что общество должно принять гомосексуальность. Это самые низкие показатели в Европе. Также считают и россияне, которые тоже получили 14%, сообщает "Украинская правда. Життя" со ссылкой на данные исследования Pew Research, которое изучило европейское общественное мнение через три десятилетия после падения коммунизма.

Следующей идет Литва - 28% жителей этой страны считают, что общество должно принять гомосексуальность. В Польше так думают 47% людей. Гомосексуальность в целом более приемлема в Западной Европе.

Например, в Швеции (94%), Нидерландах (92%), Испании (89%), Франции, Германии и Великобритании (по 86%).

Инфографики: Pew Research

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский посоветовал ультраправому оставить в покое ЛГБТ-сообщество.

Кроме того, второй доброволец в истории ВСУ сделал открытое признание своей гомосексуальной ориентации. После этого праворадикалы узнали адрес ветерана АТО и избили его.

Ранее ученые заявили, что гена, отвечающего за гомосексуальность, не существует.