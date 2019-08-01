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01 августа 2019, четверг, 21:50 244
Общество 2019-08-01T21:52:38+03:00
Українські Новини
Туристические маршруты по рекам в зоне отчуждения ЧАЭС показали в сети

Туристические маршруты по рекам в зоне отчуждения ЧАЭС показали в сети

В зоне ЧАЭС можно будет поплавать на лодке. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/
В зоне ЧАЭС можно будет поплавать на лодке. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

Сегодня в Чернобыльском заповеднике презентовали тур под названием "Активный водный туризм в Чернобыле". Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook.

Yовый формат посещения зоны отчуждения был инициирован туристическими операторами.

"Планируется, что посетители смогут вблизи бывших населенных пунктов Теремцы, Ладыжичи, Оташев и Чернобыль, находящихся в устье реки Припять, пройти к причалу и продолжить передвижение по Зоне отчуждения по воде. Все поездки будут осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения", Закона Украины "О природно-заповидном фонде" и "Красной книги Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для официального открытия водного туризма нужно выполнить ряд организационных работ. Сейчас в зоне отчуждения продолжают совершенствовать уже существующую инфраструктуру для безопасного пребывания визитеров.

https://www.facebook.com/zapovidnyk2018/В зоне ЧАЭС можно будет поплавать на лодке. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

Как сообщали Українські Новини, Чернобыльская АЭС хочет демонтировать нестабильные конструкции "Укрытия" за 2,5 млрд гривен.

Ранее в сети впервые показали новый конфайнмент над 4-м энергоблоком ЧАЭС изнутри, а через 32 года после аварии на ЧАЭС бывшие жители Припяти "оживили" город.

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