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16 жовтня 2019, середа, 21:14 24
Життя 2019-10-16T21:22:38+03:00
Українські Новини
Дружина Зеленського на офіційний візит до Риги надягла елегантний лавандовий костюм

Дружина Зеленського на офіційний візит до Риги надягла елегантний лавандовий костюм

Олена і Володимир Зеленскі в Ризі. Фото: Instagram/olenazelenska_official
Олена і Володимир Зеленскі в Ризі. Фото: Instagram/olenazelenska_official

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною і першою леді України Оленою Зеленської сьогодні відвідали з офіційним візитом Ригу (столиця Латвії), де провели низку зустрічей.

Відповідні фото Олена Зеленська опублікувала у своєму Instagram.

Куди більше фото, ніж на головній сторінці облікового запису першої леді, з'явилися в її Instagram-сторіз. На них можна чітко розгледіти наряд Зеленської, обраний для важливого візиту. Цього разу Олена надягла строгий костюм нижче коліна, однак ніжного лавандового кольору. Також при дружині Зеленського був маленький чорний клатч.

Проте на останніх фотографіях Олена частково змінила образ, замінивши лавандову довгу спідницю на строгі чорні костюмні штани.

Згідно з геолокаціями, проставленими першою леді, вона і Володимир Зеленський відвідали Латвійський національний художній музей, а також зустрілися з українською діаспорою в Ризі.

Олена і Володимир Зеленские в Ризі. Фото: Instagram/olenazelenska_officialОлена і Володимир Зеленскі в Ризі. Фото: Instagram/olenazelenska_official

Як повідомляли Українські Новини, перша леді представила Україну в США в рожевому і блакитному кольорах. Також дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300.

Також під час першої поїздки в Брюссель Олена Зеленська надягла бежевий костюм і кеди.

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