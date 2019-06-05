Во время первой поездки в Брюссель Елена Зеленская надела бежевый костюм и кеды

Первая леди Украины, Елена Зеленская, отправилась вместе с мужем в первую официальную поездку в новом статусе в Брюсслель. Об этом она написала на своей странице в Instagram, которую она специально создала ко дню инаугурации ее мужа.

Свежие фото, сделанные во время прогулки по Брюсселю, демонстрируют разумный подход к выбору образа с точки зрения элегантности и комфорта. Брючный костюм бежевого оттенка, который состоял из удлиненного пиджака и брюк-кюлотов, подчеркивает стиль и непринужденность, что также подтверждается белыми кроссовками и простой белой футболкой в дополнение.

Также Елена Зеленская, помимо посещения официальных мероприятий, встретилась с женами представилей Украины в Бельгии.

Елена Зеленская покрасовалась в модном наряде в Брюсселе. Фото: instagram.com/olenazelenska

"Брюссель. Первый зарубежный визит. Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жену Главы Миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену Посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", — так подписала свежие фотоснимки Елена Зеленская на своей странице в Instagram.

Как сообщали Українські Новини, ранее Елена Зеленская заявила о желании остаться в "Студии Квартал 95".

Тем временем, Владимир Зеленский во время тренировки в спортзале на велотренажерах дал интервью журналистам и поделился впечатлениями о поездке в Брюссель.