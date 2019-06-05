Жена Зеленского покрасовалась в Брюсселе с сумкой почти за $300

Первая леди Елена Зеленская, которая вчера совершила свой первый рабочий визит в Брюссель вместе со своим мужем, Президентом Владимиром Зеленским, прогулялась по городу в костюме за $1100 и с сумкой за $295. Об этом сообщает "Страна".\r\nНа опубликованных Еленой Зеленской фотографиях в социальной сети Instagram она позирует в бежевом костюме (жакет и широкие брюки), белой футболке и кедах. В руках - квадратная сумка цвета коньяка.\r\nЕлена Зеленская. Фото: instagram.com\/olenazelenska\r\nТак, сообщается, что сумка у первой леди от американского бренда Staud.\r\nСкриншот: Страна\r\nОтмечается, что сумка модели Shirley стоит $295 или около 8 000 гривен. В Киеве бренд Staud представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.\r\nТакже известно, что костюм на Зеленской от украинского бренда SIX., который был создан в 2017 году дизайнером Юлией Богдан.\r\n"Пиджак из коллекции, а для Елены был изменен только материал. Брюки были созданы специально для первой леди. Все ориентировочное стоимости наших жакетов есть на сайте. Они в одном ценовом диапазоне от коллекции к коллекции и одинаковы по стоимости для всех клиентов бренда", - рассказали в пиар-службе бренда SIX.\r\nПо данным издания, на официальной странице бренда цена на дизайнерские брюки колеблется в рамках €300-500, а жакет можно приобрести за €450-600. То есть, костюм обошелся жене президента приблизительно в €1000 ($1100 или 30 000 гривен).\r\nЧто касается обуви, то это кеды из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander. Сейчас в онлайн магазинах на них уже скидки: если раньше они стоили $415, то сейчас можно заказать за $232 (6260 гривен).\r\nКак сообщали Українські Новини, Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт.\r\nРанее Елена Зеленская заявила о желании остаться в "Студии Квартал 95".