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05 июня 2019, среда, 19:50 25
Общество 2019-06-05T19:51:13+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского покрасовалась в Брюсселе с сумкой почти за $300

Жена Зеленского покрасовалась в Брюсселе с сумкой почти за $300

Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska
Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska

Первая леди Елена Зеленская, которая вчера совершила свой первый рабочий визит в Брюссель вместе со своим мужем, Президентом Владимиром Зеленским, прогулялась по городу в костюме за $1100 и с сумкой за $295. Об этом сообщает "Страна".

На опубликованных Еленой Зеленской фотографиях в социальной сети Instagram она позирует в бежевом костюме (жакет и широкие брюки), белой футболке и кедах. В руках - квадратная сумка цвета коньяка.

Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenskaЕлена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska

Так, сообщается, что сумка у первой леди от американского бренда Staud.

Скриншот: СтранаСкриншот: Страна

Отмечается, что сумка модели Shirley стоит $295 или около 8 000 гривен. В Киеве бренд Staud представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.

Также известно, что костюм на Зеленской от украинского бренда SIX., который был создан в 2017 году дизайнером Юлией Богдан.

"Пиджак из коллекции, а для Елены был изменен только материал. Брюки были созданы специально для первой леди. Все ориентировочное стоимости наших жакетов есть на сайте. Они в одном ценовом диапазоне от коллекции к коллекции и одинаковы по стоимости для всех клиентов бренда", - рассказали в пиар-службе бренда SIX.

По данным издания, на официальной странице бренда цена на дизайнерские брюки колеблется в рамках €300-500, а жакет можно приобрести за €450-600. То есть, костюм обошелся жене президента приблизительно в €1000 ($1100 или 30 000 гривен).

Что касается обуви, то это кеды из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander. Сейчас в онлайн магазинах на них уже скидки: если раньше они стоили $415, то сейчас можно заказать за $232 (6260 гривен).

Как сообщали Українські Новини, Елена Зеленская создала официальный Instagram-аккаунт.

Ранее Елена Зеленская заявила о желании остаться в "Студии Квартал 95"

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