Нардепы придумали, как прятать переписки от объективов

Депутаты нашли способ, как прятать свои переписки. Фото: Facebook/Варвара Квитка

Депутаты нашли способ, как прятать свои переписки. Фото: Facebook/Варвара Квитка

После того, как любовную переписку нардепа Криворучко от "Слуги народа" запечатлели журналисты, остальные нардепы теперь переписуются, скрывая телефоны под документами. Забавное фото выложила у себя на Facebook журналист Варвара Квитка.

"Название: СН - спрячь напрочь. Премьера: 3 сентября 2019 (Верховная Рада). Слоган: "Как "зеленая кнопочка" заставила их скрываться". Автор идеи: Слуга Народа - Елена Криворучкина- Округ 32. В ролях: народные депутаты Лада Булах, Ирина Венедиктова, Игорь Васильев, Богдан Торохтий, Александр Аликсийчук, Олег Семинский, Вячеслав Медяник. 12+", - подписала она фото.





Под опубликованным фото нардеп Лада Булах прокомментировала ситуацию.



"Если я пытаюсь дистанционно советовать мужу, как сбить дочери температуру и чем обезболить ушную боль, то должна делать это публично?" - написала она.





Скриншот: Facebook/Варвара Квитка



Как сообщали Українські Новини, соцсети высмеяли переписку депутата-роднюли Шахова с любовницей. Также журналисты сфотографировали секретную переписку Рабиновича и Грановского.