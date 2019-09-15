Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом

Журналист и народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал переписку с генеральным директором "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичусом, в которой присутствует нормативная лексика.

Соответствующую публикацию Дубинский сделал на своей странице в соцсети Facebook.

"Я никогда не публикую личные переписки. Но здесь другой случай", - написал он в посте и прикрепил скриншоты.

Дубинский объяснил предоставление переписки публичности тем, что после того, как блогер Алексей Комаха опубликовал на сайте Dubinsky.pro новость о том, что директор "Укроборонпрома" Абромавичус - инвестирует в президента России Владимира Путина, ему тут же написал сам герой публикации.

Депутат Рады предположил, что Абромавичус нормально относится к публикации переписок, поскольку сам не раз поступал подобным образом.

В самой переписке Абромавичус в нецензурной форме обвинил Дубинского во лжи, а тот, в свою очередь, посоветовал гендиректору "следить за базаром".

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Как сообщали Українські Новини, Бужанский и Дубинский обвинили свою фракцию в попытке обмануть мажоритарщиков. Ранее депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому.