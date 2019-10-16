Совгиря от "Слуги народа" назначена представителем Рады в Конституционном Суде

Верховная Рада назначила депутата парламента от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю своим представителем в Конституционном Суде.

За принятие проекта постановления №2266 проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кроме того, Рада приняла постановление №2265 об определении полномочий представителя парламента, согласно которому на данную должность может быть назначен лишь депутат Рады.

39-летняя Совгиря является кандидатом юридических наук.

В 2003 году окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2010 году заняла должность доцента кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На выборах 21 июля 2019 года Совгиря прошла в Раду под №122 в списке партии "Слуга народа".

Как сообщали Українські новини, в среду Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество членов с 16 до 12, а также сократила количество судей Верховного Суда с 200 до 100.



Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что обеспокоена судебной реформой Зеленского.



Тем временем Рада вдвое сократила количество судей Верховного Суда.