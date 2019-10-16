Совгиря от "Слуги народа" назначена представителем Рады в Конституционном Суде

Верховная Рада назначила депутата парламента от фракции "Слуга народа" Ольгу Совгирю своим представителем в Конституционном Суде.\r\nЗа принятие проекта постановления №2266 проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nКроме того, Рада приняла постановление №2265 об определении полномочий представителя парламента, согласно которому на данную должность может быть назначен лишь депутат Рады.\r\n39-летняя Совгиря является кандидатом юридических наук.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ 2003 году окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.\r\nВ 2010 году заняла должность доцента кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.\r\nНа выборах 21 июля 2019 года Совгиря прошла в Раду под №122 в списке партии "Слуга народа".\r\nКак сообщали Українські новини, в среду Рада распустила действующий состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и сократила количество членов с 16 до 12, а также сократила количество судей Верховного Суда с 200 до 100.Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что обеспокоена судебной реформой Зеленского.Тем временем Рада вдвое сократила количество судей Верховного Суда. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n