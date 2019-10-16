Рябошапка не явился на доклад по реформе Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не явился на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности для доклада по реформированию Генпрокуратуры.\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nДоклад Рябошапки был запланирован на 15:00, однако он не пришел.\r\nВместе с этим, он прислал письмо в комитет о том, что не может присутствовать на заседании в среду.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРябошапка должен был доложить о проведении реформы ГПУ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка не проверяет деятельность бывшего генпрокурора Юрия Луценко.\r\n9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора. Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд обвинительный акт против бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, указав в нем декриминализованную статью Уголовного кодекса Украины.Тем временем первая заработная плата Рябошапки составила 131 728 гривен.