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16 октября 2019, среда, 16:11 709
Силовые структуры 2019-10-16T16:12:44+03:00
Українські Новини
Рябошапка не явился на доклад по реформе Генпрокуратуры

Рябошапка не явился на доклад по реформе Генпрокуратуры

Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка не явился на заседание комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности для доклада по реформированию Генпрокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Доклад Рябошапки был запланирован на 15:00, однако он не пришел.

Вместе с этим, он прислал письмо в комитет о том, что не может присутствовать на заседании в среду.

Рябошапка должен был доложить о проведении реформы ГПУ.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка не проверяет деятельность бывшего генпрокурора Юрия Луценко.

9 сентября Руслан Рябошапка уволил Юрия Луценко с должности прокурора


Ранее бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд обвинительный акт против бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, указав в нем декриминализованную статью Уголовного кодекса Украины.

Тем временем первая заработная плата Рябошапки составила 131 728 гривен

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